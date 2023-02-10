Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). Прогноз, ставки на матч(11.02.23)

Прогноз Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен) (11 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен) 11 февраля

11 февраля в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) примет соперника по национальному первенству Райт Стэйт Рейдерс (жен).



11 февраля состоится баскетбольный матч Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) – Райт Стэйт Рейдерс (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен), запланированное на 11 февраля. Поставить на матч можно будет до 04:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) была еще пять лет назад.

Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Райт Стэйт Рейдерс (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

WNCAA, Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен)

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 11 февраля. На этот раз соперником хозяев будет Райт Стэйт Рейдерс (жен), так что в 04:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). Прогноз, ставки на матч(11.02.23)

Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Райт Стэйт Рейдерс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Райт Стэйт Рейдерс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11 февраля сыграет матч против БК Райт Стэйт Рейдерс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Райт Стэйт Рейдерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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