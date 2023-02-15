Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова: ставим на двойные ошибки

Прогноз Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова (16 февраля), ставки и коэффициенты

Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова (16 февраля), ставки и коэффициенты

16 февраля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Эмма Кампер Малмкьяер , а противостоять в этом поединке будет Дениза Поспишилова.



Эмма Кампер Малмкьяер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Дениза Поспишилова 16 февраля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 08:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова, которая пройдет 16 февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 08:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Эмма Кампер Малмкьяер

В этом сезоне Эмма Кампер Малмкьяер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Эмма Кампер Малмкьяер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Эмма Кампер Малмкьяер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Эмма Кампер Малмкьяер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Эмма Кампер Малмкьяер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Эмма Кампер Малмкьяер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Дениза Поспишилова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дениза Поспишилова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дениза Поспишилова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дениза Поспишилова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дениза Поспишилова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дениза Поспишилова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дениза Поспишилова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дениза Поспишилова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дениза Поспишилова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Эмма Кампер Малмкьяер» — «Дениза Поспишилова»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова впервые будут встречаться между собой. Если Эмма Кампер Малмкьяер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дениза Поспишилова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Эмма Кампер Малмкьяер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Эмма Кампер Малмкьяер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова 16 февраля

Эмма Кампер Малмкьяер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эмма Кампер Малмкьяер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эмма Кампер Малмкьяер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эмма Кампер Малмкьяер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эмма Кампер Малмкьяер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эмма Кампер Малмкьяер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эмма Кампер Малмкьяер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эмма Кампер Малмкьяер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дениза Поспишилова

Этот сезон Дениза Поспишилова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Дениза Поспишилова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Дениза Поспишилова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Дениза Поспишилова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эмма Кампер Малмкьяер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дениза Поспишилова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эмма Кампер Малмкьяер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дениза Поспишилова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эмма Кампер Малмкьяер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмма Кампер Малмкьяер — Дениза Поспишилова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эмма Кампер Малмкьяер и Дениза Поспишилова.



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