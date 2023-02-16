Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс 17.02.2023

17.02.2023 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс примет соперника по национальному первенству Трой Троянс.



Баскетболисты клубов Арканзас Стэйт Рэд Вулфс и Трой Троянс в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 17.02.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Арканзас Стэйт Рэд Вулфс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Арканзас Стэйт Рэд Вулфс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Трой Троянс. Данный поединок будет сыгран 17.02.2023, а по московскому времени его начало состоится в 04:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Трой Троянс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

Сейчас баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Арканзас Стэйт Рэд Вулфс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Трой Троянс

Уже три недели баскетбольный клуб Трой Троянс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Трой Троянс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Трой Троянс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NCAA, Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс

Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 17.02.2023. На этот раз соперником хозяев будет Трой Троянс, так что в 04:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс 17.02.2023

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Трой Троянс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Трой Троянс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Трой Троянс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 17.02.2023 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Трой Троянс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Трой Троянс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Трой Троянс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Трой Троянс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Трой Троянс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Трой Троянс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Трой Троянс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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