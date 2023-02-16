Прогноз на бой Хуан Карлос Де Леон (США) — Брекстон Эверетт (США) 18.02.2023

«Хуан Карлос Де Леон (США)» – «Брекстон Эверетт (США)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Хуан Карлос Де Леон (США) — Брекстон Эверетт (США) на 18.02.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хуан Карлос Де Леон (США) — Брекстон Эверетт (США) пройдет 18.02.2023, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хуан Карлос Де Леон (США) имеет две победы нокаутом, а Брекстон Эверетт (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Карлос Де Леон (США) — Брекстон Эверетт (США):

победа Хуан Карлос Де Леон (США) – 0, ничья – 0, победа Брекстон Эверетт (США) – 0

Прогноз на матч Хуан Карлос Де Леон (США) – Брекстон Эверетт (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.02.2023 :

Так как Хуан Карлос Де Леон (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Брекстон Эверетт (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Хуан Карлос Де Леон (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хуан Карлос Де Леон (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хуан Карлос Де Леон (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хуан Карлос Де Леон (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хуан Карлос Де Леон (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хуан Карлос Де Леон (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хуан Карлос Де Леон (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Брекстон Эверетт (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Брекстон Эверетт (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Брекстон Эверетт (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Брекстон Эверетт (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Брекстон Эверетт (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Хуан Карлос Де Леон (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хуан Карлос Де Леон (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хуан Карлос Де Леон (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хуан Карлос Де Леон (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хуан Карлос Де Леон (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хуан Карлос Де Леон (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Брекстон Эверетт (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Брекстон Эверетт (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Брекстон Эверетт (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Брекстон Эверетт (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Брекстон Эверетт (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Брекстон Эверетт (США) должен задуматься о своей обороне.

Хуан Карлос Де Леон (США) – Брекстон Эверетт (США) 18.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Хуан Карлос Де Леон (США) является очевидным фаворитом, ведь Брекстон Эверетт (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Брекстон Эверетт (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хуан Карлос Де Леон (США)

Хотя Хуан Карлос Де Леон (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Хуан Карлос Де Леон (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Хуан Карлос Де Леон (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Хуан Карлос Де Леон (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Хуан Карлос Де Леон (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Брекстон Эверетт (США)

Прошлый бой Брекстон Эверетт (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Брекстон Эверетт (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Брекстон Эверетт (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Брекстон Эверетт (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Хуан Карлос Де Леон (США) — Брекстон Эверетт (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.02.2023

Спортивные эксперты считают, что Хуан Карлос Де Леон (США) сейчас намного сильнее, чем Брекстон Эверетт (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хуан Карлос Де Леон (США) и Брекстон Эверетт (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хуан Карлос Де Леон (США) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat0-882925-itabaiyana-lagarto-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-brazilii-17-02-23/

http://evolvegame.ru/cat1-651871-zvonar%d1%91vayang-kichenokostapenko-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-16-02-23/