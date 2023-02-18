Прогноз на бой Джексон Санта Круз (Бра) — Амон Косме (США) 18.02.2023

«Джексон Санта Круз (Бра)» – «Амон Косме (США)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джексон Санта Круз (Бра) — Амон Косме (США) на 18-го февраля 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Сейчас Джексон Санта Круз (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го февраля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Амон Косме (США), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексон Санта Круз (Бра) — Амон Косме (США):

победа Джексон Санта Круз (Бра) – 0, ничья – 0, победа Амон Косме (США) – 0

Прогноз на матч Джексон Санта Круз (Бра) – Амон Косме (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джексон Санта Круз (Бра) не очень выгодно, а вот Амон Косме (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джексон Санта Круз (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джексон Санта Круз (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джексон Санта Круз (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джексон Санта Круз (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джексон Санта Круз (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Амон Косме (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Амон Косме (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Амон Косме (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Амон Косме (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Амон Косме (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Джексон Санта Круз (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джексон Санта Круз (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джексон Санта Круз (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джексон Санта Круз (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джексон Санта Круз (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джексон Санта Круз (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Амон Косме (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Амон Косме (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Амон Косме (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Амон Косме (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Амон Косме (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Амон Косме (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Амон Косме (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джексон Санта Круз (Бра) – Амон Косме (США) 18.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джексон Санта Круз (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Амон Косме (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джексон Санта Круз (Бра) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Джексон Санта Круз (Бра) в данный момент сильнее, нежели Амон Косме (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джексон Санта Круз (Бра)

В своей профессиональной карьере Джексон Санта Круз (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джексон Санта Круз (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джексон Санта Круз (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джексон Санта Круз (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джексон Санта Круз (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Амон Косме (США)

Сейчас Амон Косме (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Амон Косме (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Амон Косме (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Амон Косме (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Амон Косме (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джексон Санта Круз (Бра) — Амон Косме (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля 2023 года

В настоящее время Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джексон Санта Круз (Бра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джексон Санта Круз (Бра) и Амон Косме (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джексон Санта Круз (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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