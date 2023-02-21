Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз (22-го февраля), ставки и коэффициенты

Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз (22-го февраля), ставки и коэффициенты

22-го февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Арканзас Рейзорбэкс примет соперника по национальному первенству Джорджия Буллдогз.



22-го февраля состоится баскетбольный матч Арканзас Рейзорбэкс – Джорджия Буллдогз, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 05:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз состоится 22-го февраля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Арканзас Рейзорбэкс

На этот матч баскетболисты клуба Арканзас Рейзорбэкс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Джорджия Буллдогз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Джорджия Буллдогз травмированы только игроки глубокого резерва.

«Арканзас Рейзорбэкс» — «Джорджия Буллдогз»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз, несмотря на то, что он должен пройти только 22-го февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 05:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз 22-го февраля

Арканзас Рейзорбэкс

Сейчас баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Арканзас Рейзорбэкс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Джорджия Буллдогз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22-го февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Джорджия Буллдогз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арканзас Рейзорбэкс — Джорджия Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Арканзас Рейзорбэкс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Джорджия Буллдогз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Джорджия Буллдогз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Джорджия Буллдогз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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