Прогноз на бой Тумер Ондар (Рос) — Исмаэль Хайдари (Афг) 23.02.2023

«Тумер Ондар (Рос)» – «Исмаэль Хайдари (Афг)». 23.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23-го февраля должен состояться бой Тумер Ондар (Рос) — Исмаэль Хайдари (Афг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тумер Ондар (Рос) и Исмаэль Хайдари (Афг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Тумер Ондар (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Исмаэль Хайдари (Афг), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тумер Ондар (Рос) — Исмаэль Хайдари (Афг):

победа Тумер Ондар (Рос) – 0, ничья – 0, победа Исмаэль Хайдари (Афг) – 0

Прогноз на матч Тумер Ондар (Рос) – Исмаэль Хайдари (Афг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Тумер Ондар (Рос) — Исмаэль Хайдари (Афг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Тумер Ондар (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тумер Ондар (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тумер Ондар (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тумер Ондар (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Исмаэль Хайдари (Афг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Исмаэль Хайдари (Афг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Исмаэль Хайдари (Афг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Исмаэль Хайдари (Афг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Исмаэль Хайдари (Афг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Тумер Ондар (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тумер Ондар (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тумер Ондар (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тумер Ондар (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тумер Ондар (Рос) валится с ног. К тому же, Тумер Ондар (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тумер Ондар (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Исмаэль Хайдари (Афг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исмаэль Хайдари (Афг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исмаэль Хайдари (Афг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исмаэль Хайдари (Афг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исмаэль Хайдари (Афг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исмаэль Хайдари (Афг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исмаэль Хайдари (Афг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тумер Ондар (Рос) – Исмаэль Хайдари (Афг) 23.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тумер Ондар (Рос) и Исмаэль Хайдари (Афг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Тумер Ондар (Рос) и Исмаэль Хайдари (Афг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Тумер Ондар (Рос) и Исмаэль Хайдари (Афг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Тумер Ондар (Рос) и Исмаэль Хайдари (Афг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Тумер Ондар (Рос) — Исмаэль Хайдари (Афг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тумер Ондар (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Тумер Ондар (Рос) в данный момент сильнее, нежели Исмаэль Хайдари (Афг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тумер Ондар (Рос)

Тумер Ондар (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Тумер Ондар (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Тумер Ондар (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Тумер Ондар (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Тумер Ондар (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Исмаэль Хайдари (Афг)

В своей карьере Исмаэль Хайдари (Афг) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Исмаэль Хайдари (Афг) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Исмаэль Хайдари (Афг) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Исмаэль Хайдари (Афг) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тумер Ондар (Рос) — Исмаэль Хайдари (Афг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го февраля

Вряд ли Тумер Ондар (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Исмаэль Хайдари (Афг), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тумер Ондар (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Исмаэль Хайдари (Афг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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