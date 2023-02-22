Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс: хозяева должны брать три очка

Прогноз Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс (23-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс 23.02.2023

23.02.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Централ Арканзас Биарс примет соперника по национальному первенству Джексонвилл Стэйт Геймкокс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Централ Арканзас Биарс и Джексонвилл Стэйт Геймкокс. Оно пройдет 23.02.2023, так что можно не сомневаться, что в 04:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс назначен на 23.02.2023, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Централ Арканзас Биарс

Баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Уже три недели баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс, несмотря на то, что он должен пройти только 23.02.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс (23.02.2023), ставки и коэффициенты

Централ Арканзас Биарс

Сейчас баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Централ Арканзас Биарс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Два года назад баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23.02.2023 сыграет матч против БК Джексонвилл Стэйт Геймкокс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Централ Арканзас Биарс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Централ Арканзас Биарс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Централ Арканзас Биарс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Централ Арканзас Биарс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Централ Арканзас Биарс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Централ Арканзас Биарс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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