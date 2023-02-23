Прогноз Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл (23-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.02.23)

23.02.2023 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алькала Гурри/Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Шекенберг/Шиссл.



В 15:30 по Москве Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 23.02.2023. Единственный раз Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Алькала Гурри/Марти-Пухольрас сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23.02.2023 откроет его противостояние Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Шекенберг/Шиссл может гордиться семью победами, а вот Алькала Гурри/Марти-Пухольрас имеет только пять выигранных встреч.

Алькала Гурри/Марти-Пухольрас

На данный момент Алькала Гурри/Марти-Пухольрас является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Алькала Гурри/Марти-Пухольрас поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Алькала Гурри/Марти-Пухольрас пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Алькала Гурри/Марти-Пухольрас слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Алькала Гурри/Марти-Пухольрас будет более тщательно готовиться к поединку.



Шекенберг/Шиссл

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Шекенберг/Шиссл на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Шекенберг/Шиссл демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Шекенберг/Шиссл имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Шекенберг/Шиссл намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Шекенберг/Шиссл не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Шекенберг/Шиссл будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Шекенберг/Шиссл и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Шекенберг/Шиссл умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл

Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.23)

Алькала Гурри/Марти-Пухольрас

На данный момент Алькала Гурри/Марти-Пухольрас занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Алькала Гурри/Марти-Пухольрас снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Алькала Гурри/Марти-Пухольрас не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Алькала Гурри/Марти-Пухольрас не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Шекенберг/Шиссл

Несмотря на свой молодой возраст, Шекенберг/Шиссл демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Шекенберг/Шиссл уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Шекенберг/Шиссл станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Шекенберг/Шиссл, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Шекенберг/Шиссл умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Шекенберг/Шиссл имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алькала Гурри/Марти-Пухольрас, и Шекенберг/Шиссл неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Алькала Гурри/Марти-Пухольрас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Шекенберг/Шиссл в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Алькала Гурри/Марти-Пухольрас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Шекенберг/Шиссл сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Алькала Гурри/Марти-Пухольрас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алькала Гурри/Марти-Пухольрас — Шекенберг/Шиссл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и Шекенберг/Шиссл. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Алькала Гурри/Марти-Пухольрас и для Шекенберг/Шиссл, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-657188-segodnya-match-centurion-basket-hay-tek-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-23-02-23/