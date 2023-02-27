Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран (27.02.2023), ставки и коэффициенты

Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран (27 февраля), ставки и коэффициенты

27 февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джеймс Дакворт , а противостоять в этом поединке будет Праджнеш Гуннесваран.



Джеймс Дакворт считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Праджнеш Гуннесваран 27 февраля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 10:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 27 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джеймс Дакворт имеет на своем счету три победы, Праджнеш Гуннесваран может похвастаться четырьмя.

Джеймс Дакворт

По непонятным причинам Джеймс Дакворт в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Джеймс Дакворт теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Джеймс Дакворт занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Джеймс Дакворт играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Джеймс Дакворт имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Праджнеш Гуннесваран

На этом турнире Праджнеш Гуннесваран играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Праджнеш Гуннесваран все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Праджнеш Гуннесваран не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Праджнеш Гуннесваран уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Праджнеш Гуннесваран на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Праджнеш Гуннесваран пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран (27 февраля), ставки и коэффициенты

Джеймс Дакворт

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Джеймс Дакворт проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Джеймс Дакворт в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Джеймс Дакворт больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Джеймс Дакворт уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Праджнеш Гуннесваран

Выступать в зале Праджнеш Гуннесваран не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Праджнеш Гуннесваран старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Праджнеш Гуннесваран принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Праджнеш Гуннесваран демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Праджнеш Гуннесваран даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Праджнеш Гуннесваран хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джеймс Дакворт, и Праджнеш Гуннесваран неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеймс Дакворт — Праджнеш Гуннесваран. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джеймс Дакворт и Праджнеш Гуннесваран проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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