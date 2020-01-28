Прогноз Ратгерс — Пердью Бойлермейкерс (29.01.2020), ставки и коэффициенты

Ратгерс — Пердью Бойлермейкерс. Прогноз, ставки на матч (29.01.20)

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

Ратгерс — Пердью Бойлермейкерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ратгерс

После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Ратгерс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 29.01.2020 предстоит поединок против БК Пердью Бойлермейкерс. По московскому времени начало игры будет в 04:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Ратгерс - Пердью Бойлермейкерс, запланированное на 29.01.2020. Поставить на матч можно будет до 04:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс была еще пять лет назад.Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Ратгерс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Ратгерс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Ратгерс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Пердью Бойлермейкерс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Пердью Бойлермейкерс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Ратгерс — Пердью Бойлермейкерс (29.01.2020), ставки и коэффициенты

Ратгерс

Пердью Бойлермейкерс

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Сегодня матч Ратгерс — Пердью Бойлермейкерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Ратгерс - Пердью Бойлермейкерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

СЕГОДНЯ МАТЧ Ратгерс - Пердью Бойлермейкерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Ратгерс - Пердью Бойлермейкерс, несмотря на то, что он должен пройти только 29.01.2020. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Ратгерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.Сейчас баскетбольный клуб Ратгерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ратгерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Ратгерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.После того, как баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Ратгерс - Пердью Бойлермейкерс, который должен пройти 29.01.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Ратгерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.Прошлый матч баскетбольный клуб Ратгерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Ратгерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Ратгерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Ратгерс сейчас нет травмированных ключевых игроков. Недавно у баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.Болельщики баскетбольного клуба Ратгерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Ратгерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Ратгерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь. Три года назад у баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat3-233153-stavki-na-match-vichens-masmalmkvist-barad-itzhakivuarin-prognoz-na-tennis-ot-28-01-20/