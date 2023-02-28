Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес. Прогноз, ставки на матч(28.02.23)

Прогноз Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес (28.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес 28 февраля

28 февраля в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ди Генова/Маркезини , а противостоять в этом поединке будет Капурро Таборда/Мартинес Сирес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28 февраля, а его начало по МСК будет в 19:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ди Генова/Маркезини. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28 февраля встречаются Ди Генова/Маркезини и Капурро Таборда/Мартинес Сирес. Начало поединка запланировано на 19:30 по МСК. Ди Генова/Маркезини является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ди Генова/Маркезини

На данный момент Ди Генова/Маркезини является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ди Генова/Маркезини однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ди Генова/Маркезини демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ди Генова/Маркезини хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ди Генова/Маркезини часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Капурро Таборда/Мартинес Сирес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Капурро Таборда/Мартинес Сиресв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Капурро Таборда/Мартинес Сирес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Капурро Таборда/Мартинес Сирес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Капурро Таборда/Мартинес Сирес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Капурро Таборда/Мартинес Сирес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ди Генова/Маркезини и Капурро Таборда/Мартинес Сирес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес. Прогноз, ставки на матч(28.02.23)

Ди Генова/Маркезини

К данному турниру Ди Генова/Маркезини подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ди Генова/Маркезини находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ди Генова/Маркезини не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ди Генова/Маркезини старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ди Генова/Маркезини демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Капурро Таборда/Мартинес Сирес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Капурро Таборда/Мартинес Сирес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Капурро Таборда/Мартинес Сирес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Капурро Таборда/Мартинес Сирес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Капурро Таборда/Мартинес Сирес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ди Генова/Маркезини и Капурро Таборда/Мартинес Сирес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ди Генова/Маркезини и Капурро Таборда/Мартинес Сирес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ди Генова/Маркезини, и Капурро Таборда/Мартинес Сирес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ди Генова/Маркезини имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ди Генова/Маркезини и Капурро Таборда/Мартинес Сирес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Капурро Таборда/Мартинес Сирес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ди Генова/Маркезини превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Капурро Таборда/Мартинес Сирес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ди Генова/Маркезини гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ди Генова/Маркезини — Капурро Таборда/Мартинес Сирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ди Генова/Маркезини и Капурро Таборда/Мартинес Сирес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ди Генова/Маркезини, и Капурро Таборда/Мартинес Сирес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-661266-prognoz-na-match-brkicheskobar-al-allafal-yanahi-ot-eksperta-28-02-23/