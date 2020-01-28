Прогноз Чун Хсин Тсенг — Себастьян Фанзелов (29 января), ставки и коэффициенты

Чун Хсин Тсенг — Себастьян Фанзелов. Прогноз, ставки на матч (29.01.20)

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чун Хсин Тсенг — Себастьян Фанзелов:

Чун Хсин Тсенг

В 05:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 29.01.2020, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.До 29.01.2020 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Чун Хсин Тсенг - Себастьян Фанзелов вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:30 по МСК.Так как Чун Хсин Тсенг выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Чун Хсин Тсенг снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Чун Хсин Тсенг, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Чун Хсин Тсенг чем-то удивить, пока не ясно.

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Себастьян Фанзелов

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Себастьян Фанзелов теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Себастьян Фанзелов имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Себастьян Фанзелов испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Себастьян Фанзелов выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Себастьян Фанзелов занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Чун Хсин Тсенг — Себастьян Фанзелов

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Чун Хсин Тсенг — Себастьян Фанзелов. Прогноз, ставки на матч(29.01.20)

Чун Хсин Тсенг

Себастьян Фанзелов

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Чун Хсин Тсенг - Себастьян Фанзелов: погода помешает показать хороший теннис

СЕГОДНЯ МАТЧ Чун Хсин Тсенг - Себастьян Фанзелов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов впервые будут встречаться между собой. Если Чун Хсин Тсенг уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник - Себастьян Фанзелов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Чун Хсин Тсенг демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Чун Хсин Тсенг – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.К данному турниру Чун Хсин Тсенг подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Чун Хсин Тсенг находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Чун Хсин Тсенг не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Чун Хсин Тсенг старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Чун Хсин Тсенг демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.Себастьян Фанзелов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Себастьян Фанзелов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Себастьян Фанзелов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Себастьян Фанзелов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Себастьян Фанзелов сможет показать сейчас свой лучший теннис.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Судя по количеству финалов и титулов, которые Чун Хсин Тсенг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Себастьян Фанзелов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Чун Хсин Тсенг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Себастьян Фанзелов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Чун Хсин Тсенг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Чун Хсин Тсенг и Себастьян Фанзелов. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Чун Хсин Тсенг и для Себастьян Фанзелов, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-233397-kfum-nessh%d1%91-umeo-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-28-01-20/