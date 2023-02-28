Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа (01-го марта), ставки и коэффициенты

Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа (01-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

01-го марта 2023 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Милоевич/Феррейра Сильва , а противостоять в этом поединке будет Ноуза/Раджа.



Так как Милоевич/Феррейра Сильва в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ноуза/Раджа, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01-го марта 2023 года. Но, доказать обратное Милоевич/Феррейра Сильва все же сможет в 07:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01-го марта 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:30 по Москве, пока не начался поединок. Милоевич/Феррейра Сильва и Ноуза/Раджа еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Милоевич/Феррейра Сильва

В этом сезоне Милоевич/Феррейра Сильва демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Милоевич/Феррейра Сильва снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Милоевич/Феррейра Сильва является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Милоевич/Феррейра Сильва не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Милоевич/Феррейра Сильва еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ноуза/Раджа

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ноуза/Раджа еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ноуза/Раджа постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ноуза/Раджа пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ноуза/Раджа не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ноуза/Раджа не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Челленджер, Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа

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Прогноз и ставка на матч Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа 01-го марта 2023 года

Милоевич/Феррейра Сильва

В этом сезоне Милоевич/Феррейра Сильва демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Милоевич/Феррейра Сильва уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Милоевич/Феррейра Сильва любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Милоевич/Феррейра Сильва часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Милоевич/Феррейра Сильва умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ноуза/Раджа

На этом турнире Ноуза/Раджа играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ноуза/Раджа какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ноуза/Раджа уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ноуза/Раджа много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ноуза/Раджа сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ноуза/Раджа не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Милоевич/Феррейра Сильва и Ноуза/Раджа, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Милоевич/Феррейра Сильва и Ноуза/Раджа играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Милоевич/Феррейра Сильва, и Ноуза/Раджа неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Милоевич/Феррейра Сильва и Ноуза/Раджа, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Милоевич/Феррейра Сильва сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ноуза/Раджа имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Милоевич/Феррейра Сильва – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Милоевич/Феррейра Сильва и Ноуза/Раджа на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милоевич/Феррейра Сильва — Ноуза/Раджа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Милоевич/Феррейра Сильва и Ноуза/Раджа.



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