Прогноз Ниигата Альбирекс — САН-ЭН НеоФеникс (29 января), ставки и коэффициенты

Ниигата Альбирекс — САН-ЭН НеоФеникс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Японии (29.01.20)29.01.2020 в 13:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Ниигата Альбирекс примет соперника по национальному первенству САН-ЭН НеоФеникс.
СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ниигата Альбирекс — САН-ЭН НеоФеникс:На 29.01.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Ниигата Альбирекс - САН-ЭН НеоФеникс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 13:05 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс, одержав семь побед.
Ниигата АльбирексМожно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Ниигата Альбирекс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Ниигата Альбирекс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.
САН-ЭН НеоФеникс
Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК САН-ЭН НеоФеникс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.
Прогноз и ставка от taffnews.ruНа 29.01.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Ниигата Альбирекс - САН-ЭН НеоФеникс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 13:05 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба САН-ЭН НеоФеникс удалось одержать победу у себя дома.
Ниигата Альбирекс — САН-ЭН НеоФеникс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.20)
Ниигата АльбирексВ последние годы Ниигата Альбирекс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Ниигата Альбирекс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.
САН-ЭН НеоФениксВ прошлом матче баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба САН-ЭН НеоФеникс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.
Сегодня матч Ниигата Альбирекс — САН-ЭН НеоФеникс Прогнозы от БК «БалтБет»Стало известно, что баскетбольная встреча Ниигата Альбирекс - САН-ЭН НеоФеникс пройдет 29.01.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 13:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.
Ниигата Альбирекс - САН-ЭН НеоФеникс: снова ждем результативной игрыВ этом сезоне баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Ниигата Альбирекс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье. На прошлой неделе баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба САН-ЭН НеоФеникс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.
СЕГОДНЯ МАТЧ Ниигата Альбирекс - САН-ЭН НеоФеникс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВБолельщики баскетбольного клуба Ниигата Альбирекс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Ниигата Альбирекс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь. После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба САН-ЭН НеоФеникс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.
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