Прогноз на бой Винс Бембе (ЮАР) — Сизве Мникати (ЮАР) 02-го марта

«Винс Бембе (ЮАР)» – «Сизве Мникати (ЮАР)». 02.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02 марта должен состояться бой Винс Бембе (ЮАР) — Сизве Мникати (ЮАР), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 02 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Винс Бембе (ЮАР) — Сизве Мникати (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винс Бембе (ЮАР) — Сизве Мникати (ЮАР):

победа Винс Бембе (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Сизве Мникати (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Винс Бембе (ЮАР) – Сизве Мникати (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Винс Бембе (ЮАР) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сизве Мникати (ЮАР) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Винс Бембе (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Винс Бембе (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Винс Бембе (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Винс Бембе (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Винс Бембе (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Сизве Мникати (ЮАР) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сизве Мникати (ЮАР) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сизве Мникати (ЮАР) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сизве Мникати (ЮАР) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сизве Мникати (ЮАР) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Винс Бембе (ЮАР) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Винс Бембе (ЮАР) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Винс Бембе (ЮАР) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Винс Бембе (ЮАР) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Винс Бембе (ЮАР) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Винс Бембе (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Сизве Мникати (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сизве Мникати (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сизве Мникати (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сизве Мникати (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сизве Мникати (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Винс Бембе (ЮАР) – Сизве Мникати (ЮАР) 02.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Винс Бембе (ЮАР) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Винс Бембе (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Сизве Мникати (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Винс Бембе (ЮАР)

Винс Бембе (ЮАР) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Винс Бембе (ЮАР) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Винс Бембе (ЮАР) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Винс Бембе (ЮАР) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Винс Бембе (ЮАР) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сизве Мникати (ЮАР)

В своей карьере Сизве Мникати (ЮАР) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Сизве Мникати (ЮАР) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Сизве Мникати (ЮАР) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Сизве Мникати (ЮАР) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Винс Бембе (ЮАР) — Сизве Мникати (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02 марта

Никто не сомневается, что Винс Бембе (ЮАР) намного сильнее, чем Сизве Мникати (ЮАР), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Винс Бембе (ЮАР) и Сизве Мникати (ЮАР) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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