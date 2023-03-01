Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.03.23)

Прогноз Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз (02.03.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз 02-го марта 2023 года

02-го марта 2023 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сандра Самир , а противостоять в этом поединке будет Ламис Альхуссейн Абдель Азиз.



В 11:00 по Москве Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 02-го марта 2023 года. Единственный раз Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Сандра Самир сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02-го марта 2023 года откроет его противостояние Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ламис Альхуссейн Абдель Азиз может гордиться семью победами, а вот Сандра Самир имеет только пять выигранных встреч.

Сандра Самир

Этот турнир Сандра Самир проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сандра Самир может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сандра Самир однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сандра Самир имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сандра Самир левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сандра Самир хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ламис Альхуссейн Абдель Азиз испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ламис Альхуссейн Абдель Азиз занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.03.23)

Сандра Самир

В этом сезоне Сандра Самир демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Сандра Самир уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Сандра Самир любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Сандра Самир часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Сандра Самир умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

В этом сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сандра Самир, и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сандра Самир сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сандра Самир – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сандра Самир — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сандра Самир и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сандра Самир, и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-662808-prognozy-i-stavki-na-match-elena-yamshidi-arianna-cukkini-02-03-23/