Прогноз на бой Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) — Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) 03-го марта

«Сагенгарм Джитмуангнон (Таи)» – «Петбанрай Сингха Мавинн (Таи)». 03.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) — Петбанрай Сингха Мавинн (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 15:30 по московскому времени Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Сагенгарм Джитмуангнон (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) — Петбанрай Сингха Мавинн (Таи):

победа Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) – 0

Прогноз на матч Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) – Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) не очень выгодно, а вот Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) может и не устоять на ногах.

Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) – Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) 03.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) в данный момент сильнее, нежели Петбанрай Сингха Мавинн (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сагенгарм Джитмуангнон (Таи)

Хотя Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Петбанрай Сингха Мавинн (Таи)

В данный момент Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) — Петбанрай Сингха Мавинн (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 марта

В настоящее время Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) и Петбанрай Сингха Мавинн (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сагенгарм Джитмуангнон (Таи) выиграет бой.

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