Прогноз на бой Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Владислав Смягликов (Блр) 05-го марта

«Муслим Гаджимагомедов (Рос)» – «Владислав Смягликов (Блр)». 05.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05.03.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Владислав Смягликов (Блр). На ринге его участники появятся в 19:55 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Муслим Гаджимагомедов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 05.03.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Владислав Смягликов (Блр). По Москве начало данного поединка будет в 19:55, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Владислав Смягликов (Блр):

победа Муслим Гаджимагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Владислав Смягликов (Блр) – 0

Прогноз на матч Муслим Гаджимагомедов (Рос) – Владислав Смягликов (Блр) Бокс на Волге, титульный бой, 05.03.2023 :

Так как Муслим Гаджимагомедов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Владислав Смягликов (Блр) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Муслим Гаджимагомедов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Муслим Гаджимагомедов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Муслим Гаджимагомедов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Муслим Гаджимагомедов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Муслим Гаджимагомедов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Муслим Гаджимагомедов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Муслим Гаджимагомедов (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Владислав Смягликов (Блр) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Владислав Смягликов (Блр) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Владислав Смягликов (Блр) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Владислав Смягликов (Блр) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Владислав Смягликов (Блр) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Муслим Гаджимагомедов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Муслим Гаджимагомедов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Муслим Гаджимагомедов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Владислав Смягликов (Блр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Владислав Смягликов (Блр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Владислав Смягликов (Блр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Владислав Смягликов (Блр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Владислав Смягликов (Блр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Муслим Гаджимагомедов (Рос) – Владислав Смягликов (Блр) 05.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Владислав Смягликов (Блр). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Владислав Смягликов (Блр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Муслим Гаджимагомедов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Владислав Смягликов (Блр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Владислав Смягликов (Блр), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Владислав Смягликов (Блр) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Владислав Смягликов (Блр).

Муслим Гаджимагомедов (Рос)

Муслим Гаджимагомедов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Муслим Гаджимагомедов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Муслим Гаджимагомедов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Муслим Гаджимагомедов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Муслим Гаджимагомедов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Владислав Смягликов (Блр)

В своей карьере Владислав Смягликов (Блр) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Владислав Смягликов (Блр) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Владислав Смягликов (Блр) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Владислав Смягликов (Блр) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Владислав Смягликов (Блр). Прогноз и ставки на матч. Бокс на Волге 05.03.2023

Так как Муслим Гаджимагомедов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Владислав Смягликов (Блр).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Владислав Смягликов (Блр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) выиграет бой.

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