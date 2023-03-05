Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.23)

Прогноз Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен) (05-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен) (05.03.2023), ставки и коэффициенты

05.03.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) примет соперника по национальному первенству Яманаши Куинбис (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) очень любят матчи против БК Яманаши Куинбис (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 05.03.2023 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 07:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) одержали три легкие победы.



Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) и Яманаши Куинбис (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 05.03.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Яманаши Куинбис (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Альбирекс Ниигата Раббитс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Альбирекс Ниигата Раббитс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Яманаши Куинбис (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Яманаши Куинбис (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен)

Болельщики баскетбольного клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) собираются 05.03.2023 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Яманаши Куинбис (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 07:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.23)

Альбирекс Ниигата Раббитс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Яманаши Куинбис (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Яманаши Куинбис (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 05.03.2023, и в его рамках состоится поединок Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) — Яманаши Куинбис (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Яманаши Куинбис (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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