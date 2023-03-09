Прогноз на бой Микаэль Грогуэ (Фра) — Маркос Матос (Бра) 09-го марта

«Микаэль Грогуэ (Фра)» – «Маркос Матос (Бра)». 09.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Микаэль Грогуэ (Фра) проведет 09-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Маркос Матос (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 09-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Микаэль Грогуэ (Фра) — Маркос Матос (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 22:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микаэль Грогуэ (Фра) — Маркос Матос (Бра):

победа Микаэль Грогуэ (Фра) – 0, ничья – 0, победа Маркос Матос (Бра) – 0

Прогноз на матч Микаэль Грогуэ (Фра) – Маркос Матос (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Микаэль Грогуэ (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Маркос Матос (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Микаэль Грогуэ (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Микаэль Грогуэ (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Микаэль Грогуэ (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Микаэль Грогуэ (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Микаэль Грогуэ (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Микаэль Грогуэ (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Маркос Матос (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Маркос Матос (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Маркос Матос (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Маркос Матос (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Маркос Матос (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Микаэль Грогуэ (Фра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Микаэль Грогуэ (Фра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Микаэль Грогуэ (Фра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Микаэль Грогуэ (Фра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Микаэль Грогуэ (Фра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Микаэль Грогуэ (Фра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Маркос Матос (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Маркос Матос (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Маркос Матос (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Маркос Матос (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Маркос Матос (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Микаэль Грогуэ (Фра) – Маркос Матос (Бра) 09.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Микаэль Грогуэ (Фра) и Маркос Матос (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Микаэль Грогуэ (Фра) и Маркос Матос (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Микаэль Грогуэ (Фра) и Маркос Матос (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Микаэль Грогуэ (Фра) и Маркос Матос (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Микаэль Грогуэ (Фра) — Маркос Матос (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Микаэль Грогуэ (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Микаэль Грогуэ (Фра) — Маркос Матос (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Маркос Матос (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Микаэль Грогуэ (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Микаэль Грогуэ (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Микаэль Грогуэ (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Микаэль Грогуэ (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Микаэль Грогуэ (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Микаэль Грогуэ (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Маркос Матос (Бра)

В данный момент Маркос Матос (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Маркос Матос (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Маркос Матос (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Маркос Матос (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Микаэль Грогуэ (Фра) — Маркос Матос (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта

В настоящее время Микаэль Грогуэ (Фра) и Маркос Матос (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Микаэль Грогуэ (Фра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Микаэль Грогуэ (Фра) будет намного сильнее, чем Маркос Матос (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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