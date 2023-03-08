Прогноз на бой Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Петлампун Муадаилампанг (Таи) 10-го марта 2023 года

«Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи)» – «Петлампун Муадаилампанг (Таи)». 10.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Петлампун Муадаилампанг (Таи). На ринге его участники появятся в 16:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 10-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Петлампун Муадаилампанг (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 16:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Петлампун Муадаилампанг (Таи):

победа Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петлампун Муадаилампанг (Таи) – 0

Прогноз на матч Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) – Петлампун Муадаилампанг (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го марта 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) не очень выгодно, а вот Петлампун Муадаилампанг (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Петлампун Муадаилампанг (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Петлампун Муадаилампанг (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Петлампун Муадаилампанг (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Петлампун Муадаилампанг (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Петлампун Муадаилампанг (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) валится с ног. К тому же, Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Петлампун Муадаилампанг (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Петлампун Муадаилампанг (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Петлампун Муадаилампанг (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Петлампун Муадаилампанг (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Петлампун Муадаилампанг (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) – Петлампун Муадаилампанг (Таи) 10.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Петлампун Муадаилампанг (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Петлампун Муадаилампанг (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Петлампун Муадаилампанг (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Петлампун Муадаилампанг (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Петлампун Муадаилампанг (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Петлампун Муадаилампанг (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Петлампун Муадаилампанг (Таи) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) и Петлампун Муадаилампанг (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Петлампун Муадаилампанг (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи)

В своей профессиональной карьере Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Петлампун Муадаилампанг (Таи)

На данный момент Петлампун Муадаилампанг (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Петлампун Муадаилампанг (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Петлампун Муадаилампанг (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Петлампун Муадаилампанг (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Петлампун Муадаилампанг (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) — Петлампун Муадаилампанг (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го марта 2023 года

Несмотря на то, что Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Петлампун Муадаилампанг (Таи) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Рамбонг Сор Тхерапхат (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Петлампун Муадаилампанг (Таи) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat3-669198-dallas-beptist-grembling-steyt-prognoz-specialista-na-match-09-03-23/

http://rockaluga.ru/cat1-894861-prognoz-na-match-sporting-feyenoord-ot-eksperta-09-03-23/