Прогноз на бой Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Джомход Чароенмуанг (Кмб) 10-го марта

«Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи)» – «Джомход Чароенмуанг (Кмб)». 10.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Джомход Чароенмуанг (Кмб). На ринге его участники появятся в 17:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 17:45 по московскому времени Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Джомход Чароенмуанг (Кмб):

победа Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Джомход Чароенмуанг (Кмб) – 0

Прогноз на матч Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) – Джомход Чароенмуанг (Кмб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го марта 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Джомход Чароенмуанг (Кмб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джомход Чароенмуанг (Кмб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джомход Чароенмуанг (Кмб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джомход Чароенмуанг (Кмб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джомход Чароенмуанг (Кмб) должен быть в хорошей физической форме. Джомход Чароенмуанг (Кмб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джомход Чароенмуанг (Кмб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джомход Чароенмуанг (Кмб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джомход Чароенмуанг (Кмб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джомход Чароенмуанг (Кмб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джомход Чароенмуанг (Кмб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) – Джомход Чароенмуанг (Кмб) 10.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) в данный момент сильнее, нежели Джомход Чароенмуанг (Кмб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи)

Несмотря на то, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джомход Чароенмуанг (Кмб)

На данный момент Джомход Чароенмуанг (Кмб) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джомход Чароенмуанг (Кмб) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джомход Чароенмуанг (Кмб) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джомход Чароенмуанг (Кмб) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джомход Чароенмуанг (Кмб) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Джомход Чароенмуанг (Кмб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го марта 2023 года

В настоящее время Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Джомход Чароенмуанг (Кмб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) будет намного сильнее, чем Джомход Чароенмуанг (Кмб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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