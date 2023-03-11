Прогноз Барбора Крейчикова — Синью Ванг (12-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Барбора Крейчикова — Синью Ванг. Прогноз, ставки на матч (12.03.23)

12-го марта 2023 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Барбора Крейчикова , а противостоять в этом поединке будет Синью Ванг.



Барбора Крейчикова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 12-го марта 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Синью Ванг. По Москве данный поединок начнется в 22:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Синью Ванг, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Барбора Крейчикова — Синью Ванг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

12-го марта 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Барбора Крейчикова — Синью Ванг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Синью Ванг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Синью Ванг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Барбора Крейчикова

По непонятным причинам Барбора Крейчикова в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Барбора Крейчикова теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Барбора Крейчикова занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Барбора Крейчикова играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Барбора Крейчикова имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Синью Ванг

Нынешняя форма, которую демонстрирует Синью Ванг еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Синью Ванг постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Синью Ванг пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Синью Ванг не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Синью Ванг не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Барбора Крейчикова — Синью Ванг. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Барбора Крейчикова и Синью Ванг впервые будут встречаться между собой. Если Барбора Крейчикова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Синью Ванг пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Барбора Крейчикова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Барбора Крейчикова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Барбора Крейчикова — Синью Ванг. Прогноз, ставки на матч(12.03.23)

Барбора Крейчикова

Несмотря на внушительный возраст, Барбора Крейчикова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Барбора Крейчикова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Барбора Крейчикова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Барбора Крейчикова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Барбора Крейчикова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Синью Ванг

В этом сезоне Синью Ванг не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Синью Ванг сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Синью Ванг допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Синью Ванг допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Синью Ванг демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Барбора Крейчикова — Синью Ванг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Барбора Крейчикова и Синью Ванг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Барбора Крейчикова — Синью Ванг: снова ждем результативной игры

Барбора Крейчикова и Синью Ванг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Барбора Крейчикова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Синью Ванг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Барбора Крейчикова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Синью Ванг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Барбора Крейчикова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Синью Ванг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Барбора Крейчикова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барбора Крейчикова — Синью Ванг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Барбора Крейчикова и Синью Ванг, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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