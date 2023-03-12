Прогноз на бой Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос) 13-го марта

«Басир Абакаров (Рос)» – «Виталий Кудухов (Рос)». 13.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го марта 2023 года состоится интересный поединок Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос) пройдет 13-го марта 2023 года, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Басир Абакаров (Рос) имеет две победы нокаутом, а Виталий Кудухов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос):

победа Басир Абакаров (Рос) – 1.82, ничья – 8, победа Виталий Кудухов (Рос) – 2.5

Прогноз на матч Басир Абакаров (Рос) – Виталий Кудухов (Рос) Бои, титульный бой, 13-го марта 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.82 и 2.5.

История личных встреч

В свои 32 года Басир Абакаров (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Басир Абакаров (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Басир Абакаров (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Басир Абакаров (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Басир Абакаров (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Виталий Кудухов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Виталий Кудухов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Виталий Кудухов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Виталий Кудухов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Виталий Кудухов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Басир Абакаров (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Басир Абакаров (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Басир Абакаров (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Басир Абакаров (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Басир Абакаров (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Виталий Кудухов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Виталий Кудухов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Виталий Кудухов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Виталий Кудухов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Виталий Кудухов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Виталий Кудухов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Виталий Кудухов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Басир Абакаров (Рос) – Виталий Кудухов (Рос) 13.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Басир Абакаров (Рос) и Виталий Кудухов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Басир Абакаров (Рос) и Виталий Кудухов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Басир Абакаров (Рос) и Виталий Кудухов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Басир Абакаров (Рос) и Виталий Кудухов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Басир Абакаров (Рос) и Виталий Кудухов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Виталий Кудухов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Басир Абакаров (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Басир Абакаров (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Басир Абакаров (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Басир Абакаров (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Басир Абакаров (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Басир Абакаров (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Виталий Кудухов (Рос)

В данный момент Виталий Кудухов (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Виталий Кудухов (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Виталий Кудухов (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Виталий Кудухов (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го марта 2023 года

Несмотря на то, что Басир Абакаров (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Виталий Кудухов (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Басир Абакаров (Рос) — Виталий Кудухов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Басир Абакаров (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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