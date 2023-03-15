НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.03.23)

Прогноз НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига (15-го марта), ставки и коэффициенты

НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига (15 марта), ставки и коэффициенты

15 марта в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб НортПорт Батанг Пьер примет соперника по национальному первенству ТНТ Тропанг Гига.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 15 марта предстоит поединок против БК ТНТ Тропанг Гига. По московскому времени начало игры будет в 10:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



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Поединок между баскетбольными клубами НортПорт Батанг Пьер и ТНТ Тропанг Гига собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 15 марта. Ее начало будет в 10:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

НортПорт Батанг Пьер

В этом сезоне баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК НортПорт Батанг Пьер нет более травмированных игроков основы.



ТНТ Тропанг Гига

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК ТНТ Тропанг Гига сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«НортПорт Батанг Пьер» — «ТНТ Тропанг Гига»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига, который организаторы собираются провести 15 марта. По московскому времени начало данной игры будет в 10:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер.



НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.03.23)

НортПорт Батанг Пьер

В последние годы НортПорт Батанг Пьер является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба НортПорт Батанг Пьер еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

ТНТ Тропанг Гига

Два года назад баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига, который должен пройти 15 марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ НортПорт Батанг Пьер — ТНТ Тропанг Гига. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба НортПорт Батанг Пьер совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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