Прогноз 9 июля Рио-Терсеро — 9 де Хулио Мортерос (01.02.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч 9 июля Рио-Терсеро — 9 де Хулио Мортерос 01.02.202001.02.2020 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб 9 июля Рио-Терсеро примет соперника по национальному первенству 9 де Хулио Мортерос.
9 июля Рио-Терсеро — 9 де Хулио Мортерос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?После трех матчей на выезде баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК 9 де Хулио Мортерос. Данный поединок будет сыгран 01.02.2020, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба 9 де Хулио Мортерос лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.
9 июля Рио-ТерсероВ прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба 9 июля Рио-Терсеро, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. 9 июля Рио-Терсеро отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба 9 июля Рио-Терсеро также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.
9 де Хулио Мортерос
Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу 9 де Хулио Мортерос на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.
Прогноз на матч 9 июля Рио-Терсеро — 9 де Хулио МортеросВплоть до 01.02.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок 9 июля Рио-Терсеро - 9 де Хулио Мортерос. А так как начало встречи в 04:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.
Прогноз и ставка на матч 9 июля Рио-Терсеро — 9 де Хулио Мортерос 01.02.2020
9 июля Рио-ТерсероПосле многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК 9 июля Рио-Терсеро сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба 9 июля Рио-Терсеро бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.
9 де Хулио МортеросВ прошлом сезоне баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф 9 де Хулио Мортерос сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.
Сегодня матч 9 июля Рио-Терсеро — 9 де Хулио Мортерос Прогнозы от БК «БалтБет»На 01.02.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние 9 июля Рио-Терсеро - 9 де Хулио Мортерос, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.
9 июля Рио-Терсеро - 9 де Хулио Мортерос: хозяева докажут превосходство над соперникомПрошлый матч баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях 9 июля Рио-Терсеро играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба 9 июля Рио-Терсеро сейчас нет травмированных ключевых игроков. С самого начала данного турнира баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба 9 де Хулио Мортерос не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.
СЕГОДНЯ МАТЧ 9 июля Рио-Терсеро - 9 де Хулио Мортерос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВВ межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба 9 июля Рио-Терсеро совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб 9 июля Рио-Терсеро выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба 9 де Хулио Мортерос не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба 9 де Хулио Мортерос очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.
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