Прогноз на бой Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США) 18-го марта 2023 года

«Санон Садек (Б-Фа)» – «Али Омар (США)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18 марта должен состояться бой Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 03:00 по московскому времени Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Санон Садек (Б-Фа).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США):

победа Санон Садек (Б-Фа) – 0, ничья – 0, победа Али Омар (США) – 0

Прогноз на матч Санон Садек (Б-Фа) – Али Омар (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Санон Садек (Б-Фа) не очень выгодно, а вот Али Омар (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Санон Садек (Б-Фа) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Санон Садек (Б-Фа) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Санон Садек (Б-Фа) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Санон Садек (Б-Фа) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Санон Садек (Б-Фа) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Али Омар (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Али Омар (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Али Омар (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Али Омар (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Али Омар (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Санон Садек (Б-Фа) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Санон Садек (Б-Фа) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Санон Садек (Б-Фа) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Санон Садек (Б-Фа) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Санон Садек (Б-Фа) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Али Омар (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Али Омар (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Али Омар (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Али Омар (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Али Омар (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Али Омар (США) должен задуматься о своей обороне.

Санон Садек (Б-Фа) – Али Омар (США) 18.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Санон Садек (Б-Фа) и Али Омар (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Санон Садек (Б-Фа) сейчас находится на пике формы, так что Али Омар (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Санон Садек (Б-Фа).

На чемпионский бой Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Али Омар (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Санон Садек (Б-Фа)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Санон Садек (Б-Фа) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Санон Садек (Б-Фа) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Санон Садек (Б-Фа) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Санон Садек (Б-Фа) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Али Омар (США)

Прошлый бой Али Омар (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Али Омар (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Али Омар (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Али Омар (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 марта

На титульный бой Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Санон Садек (Б-Фа) — Али Омар (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Санон Садек (Б-Фа) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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