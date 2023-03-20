Прогноз на бой Ли Цянь (Кит) — Линь Чи Энь Юй (Тай) 20.03.2023

«Ли Цянь (Кит)» – «Линь Чи Энь Юй (Тай)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ли Цянь (Кит) проведет 20.03.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Линь Чи Энь Юй (Тай). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:35 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 16:35 по московскому времени Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.03.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ли Цянь (Кит).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ли Цянь (Кит) — Линь Чи Энь Юй (Тай):

победа Ли Цянь (Кит) – 0, ничья – 0, победа Линь Чи Энь Юй (Тай) – 0

Прогноз на матч Ли Цянь (Кит) – Линь Чи Энь Юй (Тай) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20.03.2023 :

Букмекерские конторы на бой Ли Цянь (Кит) — Линь Чи Энь Юй (Тай) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ли Цянь (Кит) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ли Цянь (Кит) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ли Цянь (Кит) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ли Цянь (Кит) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ли Цянь (Кит) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Линь Чи Энь Юй (Тай) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Линь Чи Энь Юй (Тай) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Линь Чи Энь Юй (Тай) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Линь Чи Энь Юй (Тай) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Линь Чи Энь Юй (Тай) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Ли Цянь (Кит) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ли Цянь (Кит) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ли Цянь (Кит) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ли Цянь (Кит) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ли Цянь (Кит) валится с ног. К тому же, Ли Цянь (Кит) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ли Цянь (Кит) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Линь Чи Энь Юй (Тай) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Линь Чи Энь Юй (Тай) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Линь Чи Энь Юй (Тай) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Линь Чи Энь Юй (Тай) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Линь Чи Энь Юй (Тай) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ли Цянь (Кит) – Линь Чи Энь Юй (Тай) 20.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ли Цянь (Кит) и Линь Чи Энь Юй (Тай) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ли Цянь (Кит) будет намного сильнее, чем Линь Чи Энь Юй (Тай), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Ли Цянь (Кит) — Линь Чи Энь Юй (Тай) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Линь Чи Энь Юй (Тай) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ли Цянь (Кит)

Как бы Ли Цянь (Кит) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ли Цянь (Кит) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ли Цянь (Кит) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ли Цянь (Кит) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ли Цянь (Кит) совершенно не работает над собственной защитой.

Линь Чи Энь Юй (Тай)

На данный момент Линь Чи Энь Юй (Тай) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Линь Чи Энь Юй (Тай) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Линь Чи Энь Юй (Тай) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Линь Чи Энь Юй (Тай) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Линь Чи Энь Юй (Тай) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ли Цянь (Кит) — Линь Чи Энь Юй (Тай). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20.03.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ли Цянь (Кит) — Линь Чи Энь Юй (Тай) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ли Цянь (Кит) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ли Цянь (Кит) является очевидным фаворитом, ведь Линь Чи Энь Юй (Тай) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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