Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.03.23)

Прогноз Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис (22-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис 22-го марта 2023 года

22-го марта 2023 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Орлов/Стивенсон , а противостоять в этом поединке будет Секигути/Эллис.



Орлов/Стивенсон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22-го марта 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Секигути/Эллис. По Москве данный поединок начнется в 07:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Секигути/Эллис, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис:

22-го марта 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 07:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Секигути/Эллис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Секигути/Эллис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Орлов/Стивенсон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Орлов/Стивенсон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Орлов/Стивенсон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Орлов/Стивенсон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Орлов/Стивенсон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Орлов/Стивенсон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Секигути/Эллис

Нынешняя форма, которую демонстрирует Секигути/Эллис еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Секигути/Эллис постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Секигути/Эллис пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Секигути/Эллис не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Секигути/Эллис не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.03.23)

Орлов/Стивенсон

Орлов/Стивенсон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Орлов/Стивенсон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Орлов/Стивенсон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Орлов/Стивенсон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Орлов/Стивенсон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Секигути/Эллис

В этом сезоне Секигути/Эллис не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Секигути/Эллис сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Секигути/Эллис допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Секигути/Эллис допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Секигути/Эллис демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис: порядок побьёт класс

Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Орлов/Стивенсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Секигути/Эллис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Орлов/Стивенсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Секигути/Эллис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Орлов/Стивенсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Секигути/Эллис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Орлов/Стивенсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орлов/Стивенсон — Секигути/Эллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Орлов/Стивенсон и Секигути/Эллис сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Орлов/Стивенсон, и Секигути/Эллис будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-679681-prognozy-i-stavki-na-match-vitaliy-sachko-mark-layyal-21-03-23/