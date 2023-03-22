Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия (21-го марта), ставки и коэффициенты

Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия (21-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

21-го марта 2023 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Галоппини/Капеччи , а противостоять в этом поединке будет Вёрнер/Париззия.



Буквально несколько дней назад Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия играли свои матчи, а теперь уже 21-го марта 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Галоппини/Капеччи имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21-го марта 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Галоппини/Капеччи имеет на своем счету три победы, Вёрнер/Париззия может похвастаться четырьмя.

Галоппини/Капеччи

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Галоппини/Капеччи находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Галоппини/Капеччи является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Галоппини/Капеччи умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Галоппини/Капеччи обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Галоппини/Капеччи может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Вёрнер/Париззия

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вёрнер/Париззия на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вёрнер/Париззия демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вёрнер/Париззия имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вёрнер/Париззия намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вёрнер/Париззия не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вёрнер/Париззия будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вёрнер/Париззия и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вёрнер/Париззия умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия 21-го марта 2023 года

Галоппини/Капеччи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Галоппини/Капеччи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Галоппини/Капеччи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Галоппини/Капеччи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Галоппини/Капеччи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Галоппини/Капеччи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Галоппини/Капеччи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Галоппини/Капеччи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вёрнер/Париззия

Вёрнер/Париззия лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вёрнер/Париззия играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вёрнер/Париззия начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вёрнер/Париззия выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вёрнер/Париззия сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Галоппини/Капеччи сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вёрнер/Париззия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Галоппини/Капеччи – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Галоппини/Капеччи — Вёрнер/Париззия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Галоппини/Капеччи и Вёрнер/Париззия. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Галоппини/Капеччи и для Вёрнер/Париззия, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.