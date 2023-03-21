Прогноз на бой Фарид Алибабазаде (Азе) — Алишер Габдулин (Каз) 22-го марта

«Фарид Алибабазаде (Азе)» – «Алишер Габдулин (Каз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22 марта состоится интересный поединок Фарид Алибабазаде (Азе) — Алишер Габдулин (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:15 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Фарид Алибабазаде (Азе) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Алишер Габдулин (Каз), так что вряд ли в 15:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фарид Алибабазаде (Азе) — Алишер Габдулин (Каз):

победа Фарид Алибабазаде (Азе) – 0, ничья – 0, победа Алишер Габдулин (Каз) – 0

Прогноз на матч Фарид Алибабазаде (Азе) – Алишер Габдулин (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Фарид Алибабазаде (Азе) станет победителем боя. Если выиграет Алишер Габдулин (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фарид Алибабазаде (Азе) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фарид Алибабазаде (Азе) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фарид Алибабазаде (Азе) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фарид Алибабазаде (Азе) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фарид Алибабазаде (Азе) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фарид Алибабазаде (Азе) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Алишер Габдулин (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Алишер Габдулин (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Алишер Габдулин (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Алишер Габдулин (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Алишер Габдулин (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Фарид Алибабазаде (Азе) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Фарид Алибабазаде (Азе) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Фарид Алибабазаде (Азе) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Фарид Алибабазаде (Азе) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Фарид Алибабазаде (Азе) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Алишер Габдулин (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алишер Габдулин (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алишер Габдулин (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алишер Габдулин (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алишер Габдулин (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Фарид Алибабазаде (Азе) – Алишер Габдулин (Каз) 22.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Фарид Алибабазаде (Азе) и Алишер Габдулин (Каз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фарид Алибабазаде (Азе) и Алишер Габдулин (Каз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Фарид Алибабазаде (Азе) и Алишер Габдулин (Каз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Фарид Алибабазаде (Азе) и Алишер Габдулин (Каз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Фарид Алибабазаде (Азе) и Алишер Габдулин (Каз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Фарид Алибабазаде (Азе) и Алишер Габдулин (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Фарид Алибабазаде (Азе) выиграет бой.

Титульный бой Фарид Алибабазаде (Азе) — Алишер Габдулин (Каз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Алишер Габдулин (Каз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Фарид Алибабазаде (Азе)

Так как Фарид Алибабазаде (Азе) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Фарид Алибабазаде (Азе) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Фарид Алибабазаде (Азе) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Фарид Алибабазаде (Азе) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Алишер Габдулин (Каз)

Прошлый бой Алишер Габдулин (Каз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Алишер Габдулин (Каз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Алишер Габдулин (Каз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Алишер Габдулин (Каз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Фарид Алибабазаде (Азе) — Алишер Габдулин (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Фарид Алибабазаде (Азе) — Алишер Габдулин (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Фарид Алибабазаде (Азе) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Фарид Алибабазаде (Азе) легко справится с таким соперником, как Алишер Габдулин (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.