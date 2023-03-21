Прогноз на бой Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) 22-го марта

«Айян Турсын (Каз)» – «Бактыгуль Курманбекова (Кгз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Айян Турсын (Каз) проведет 22.03.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бактыгуль Курманбекова (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 22.03.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз):

победа Айян Турсын (Каз) – 0, ничья – 0, победа Бактыгуль Курманбекова (Кгз) – 0

Прогноз на матч Айян Турсын (Каз) – Бактыгуль Курманбекова (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.03.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Айян Турсын (Каз) не очень выгодно, а вот Бактыгуль Курманбекова (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Айян Турсын (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Айян Турсын (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Айян Турсын (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Айян Турсын (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Айян Турсын (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бактыгуль Курманбекова (Кгз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бактыгуль Курманбекова (Кгз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бактыгуль Курманбекова (Кгз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Айян Турсын (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Айян Турсын (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Айян Турсын (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Айян Турсын (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Айян Турсын (Каз) валится с ног. К тому же, Айян Турсын (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Айян Турсын (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Бактыгуль Курманбекова (Кгз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бактыгуль Курманбекова (Кгз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бактыгуль Курманбекова (Кгз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бактыгуль Курманбекова (Кгз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Айян Турсын (Каз) – Бактыгуль Курманбекова (Кгз) 22.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Айян Турсын (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Айян Турсын (Каз) в данный момент сильнее, нежели Бактыгуль Курманбекова (Кгз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Айян Турсын (Каз)

Несмотря на то, что Айян Турсын (Каз) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Айян Турсын (Каз) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Айян Турсын (Каз) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Айян Турсын (Каз) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Бактыгуль Курманбекова (Кгз)

Никаких высот Бактыгуль Курманбекова (Кгз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Бактыгуль Курманбекова (Кгз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.03.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) собираются ставить на то, что сильнее будет Айян Турсын (Каз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Айян Турсын (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.