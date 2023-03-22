Прогноз на бой Алуа Баликбекова (Каз) — Эриван Барут (Тур) 22.03.2023

«Алуа Баликбекова (Каз)» – «Эриван Барут (Тур)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22.03.2023 состоится интересный поединок Алуа Баликбекова (Каз) — Эриван Барут (Тур), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 11:31 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Алуа Баликбекова (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22.03.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эриван Барут (Тур), так что вряд ли в 11:31 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алуа Баликбекова (Каз) — Эриван Барут (Тур):

победа Алуа Баликбекова (Каз) – 0, ничья – 0, победа Эриван Барут (Тур) – 0

Прогноз на матч Алуа Баликбекова (Каз) – Эриван Барут (Тур) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 22.03.2023 :

Так как Алуа Баликбекова (Каз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эриван Барут (Тур) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Алуа Баликбекова (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Алуа Баликбекова (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Алуа Баликбекова (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Алуа Баликбекова (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Алуа Баликбекова (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Эриван Барут (Тур) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эриван Барут (Тур) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эриван Барут (Тур) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эриван Барут (Тур) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эриван Барут (Тур) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Алуа Баликбекова (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алуа Баликбекова (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алуа Баликбекова (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алуа Баликбекова (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алуа Баликбекова (Каз) валится с ног. К тому же, Алуа Баликбекова (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алуа Баликбекова (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Эриван Барут (Тур) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эриван Барут (Тур) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эриван Барут (Тур) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эриван Барут (Тур) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эриван Барут (Тур) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эриван Барут (Тур) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эриван Барут (Тур) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Алуа Баликбекова (Каз) – Эриван Барут (Тур) 22.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Алуа Баликбекова (Каз) и Эриван Барут (Тур), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Алуа Баликбекова (Каз) и Эриван Барут (Тур) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Алуа Баликбекова (Каз) является очевидным фаворитом, ведь Эриван Барут (Тур) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Алуа Баликбекова (Каз) и Эриван Барут (Тур), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эриван Барут (Тур) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Алуа Баликбекова (Каз)

Как бы Алуа Баликбекова (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Алуа Баликбекова (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Алуа Баликбекова (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Алуа Баликбекова (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Алуа Баликбекова (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Эриван Барут (Тур)

Сейчас Эриван Барут (Тур) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эриван Барут (Тур) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эриван Барут (Тур) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эриван Барут (Тур) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эриван Барут (Тур) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Алуа Баликбекова (Каз) — Эриван Барут (Тур). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 22.03.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Алуа Баликбекова (Каз) — Эриван Барут (Тур) собираются ставить на то, что сильнее будет Алуа Баликбекова (Каз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Алуа Баликбекова (Каз) легко справится с таким соперником, как Эриван Барут (Тур). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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