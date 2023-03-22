Прогноз Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс (22-го марта), ставки и коэффициенты

Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Китая (22.03.23)

22.03.2023 в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Чжэцзян Голден Буллз примет соперника по национальному первенству Синьцзян Флаинг Тайгерс.



В последней встрече баскетбольных клубов Чжэцзян Голден Буллз и Синьцзян Флаинг Тайгерс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 22.03.2023 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 14:35 по МСК.



Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз намерены 22.03.2023 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Синьцзян Флаинг Тайгерс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 14:35 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Чжэцзян Голден Буллз

Сейчас баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Чжэцзян Голден Буллз проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Синьцзян Флаинг Тайгерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 22.03.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс удалось одержать победу у себя дома.



Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс. Прогноз, ставки на матч(22.03.23)

Чжэцзян Голден Буллз

Сейчас баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Чжэцзян Голден Буллз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Синьцзян Флаинг Тайгерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Синьцзян Флаинг Тайгерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс, который должен пройти 22.03.2023 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 14:35 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Чжэцзян Голден Буллз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чжэцзян Голден Буллз — Синьцзян Флаинг Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Чжэцзян Голден Буллз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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