Прогноз на бой Аги Сардари (Нид) — Самуэль Бласко (Исп) 25-го марта

«Аги Сардари (Нид)» – «Самуэль Бласко (Исп)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25-го марта должен состояться бой Аги Сардари (Нид) — Самуэль Бласко (Исп), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:55 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 00:55 по московскому времени Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Аги Сардари (Нид).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аги Сардари (Нид) — Самуэль Бласко (Исп):

победа Аги Сардари (Нид) – 1.21, ничья – 65, победа Самуэль Бласко (Исп) – 4.28

Прогноз на матч Аги Сардари (Нид) – Самуэль Бласко (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го марта :

Ставки по коэффициенту 1.21 окажутся выигрышными, если Аги Сардари (Нид) станет победителем боя. Если выиграет Самуэль Бласко (Исп), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.28.

История личных встреч

Аги Сардари (Нид) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Аги Сардари (Нид) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Аги Сардари (Нид) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Аги Сардари (Нид) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Аги Сардари (Нид) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Аги Сардари (Нид) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Аги Сардари (Нид) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Самуэль Бласко (Исп) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Самуэль Бласко (Исп) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Самуэль Бласко (Исп) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Самуэль Бласко (Исп) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Самуэль Бласко (Исп) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Аги Сардари (Нид) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Аги Сардари (Нид) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Аги Сардари (Нид) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Аги Сардари (Нид) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Аги Сардари (Нид) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Самуэль Бласко (Исп) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Самуэль Бласко (Исп) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Самуэль Бласко (Исп) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Самуэль Бласко (Исп) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Самуэль Бласко (Исп), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Аги Сардари (Нид) – Самуэль Бласко (Исп) 25.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Аги Сардари (Нид) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Самуэль Бласко (Исп) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Аги Сардари (Нид) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Самуэль Бласко (Исп) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Аги Сардари (Нид)

Аги Сардари (Нид) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Аги Сардари (Нид) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Аги Сардари (Нид) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Аги Сардари (Нид) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Аги Сардари (Нид) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Самуэль Бласко (Исп)

Последний раз Самуэль Бласко (Исп) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Самуэль Бласко (Исп) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Самуэль Бласко (Исп) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Самуэль Бласко (Исп) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Самуэль Бласко (Исп)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Самуэль Бласко (Исп) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Аги Сардари (Нид) — Самуэль Бласко (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го марта

В настоящее время Аги Сардари (Нид) и Самуэль Бласко (Исп) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Аги Сардари (Нид) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аги Сардари (Нид) будет намного сильнее, чем Самуэль Бласко (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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