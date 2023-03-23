Прогноз на бой Карина Ибрагимова (Каз) — Ю Тинг Лин (Тай) 23-го марта 2023 года

«Карина Ибрагимова (Каз)» – «Ю Тинг Лин (Тай)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Карина Ибрагимова (Каз) проведет 23-го марта 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ю Тинг Лин (Тай). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 16:10 по московскому времени Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Карина Ибрагимова (Каз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карина Ибрагимова (Каз) — Ю Тинг Лин (Тай):

победа Карина Ибрагимова (Каз) – 0, ничья – 0, победа Ю Тинг Лин (Тай) – 0

Прогноз на матч Карина Ибрагимова (Каз) – Ю Тинг Лин (Тай) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23-го марта 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Карина Ибрагимова (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ю Тинг Лин (Тай) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Карина Ибрагимова (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Карина Ибрагимова (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Карина Ибрагимова (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Карина Ибрагимова (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Карина Ибрагимова (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Карина Ибрагимова (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ю Тинг Лин (Тай) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ю Тинг Лин (Тай) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ю Тинг Лин (Тай), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ю Тинг Лин (Тай) должен быть в хорошей физической форме. Ю Тинг Лин (Тай) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Карина Ибрагимова (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Карина Ибрагимова (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Карина Ибрагимова (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Карина Ибрагимова (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Ю Тинг Лин (Тай) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ю Тинг Лин (Тай) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ю Тинг Лин (Тай) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ю Тинг Лин (Тай) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ю Тинг Лин (Тай) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Карина Ибрагимова (Каз) – Ю Тинг Лин (Тай) 23.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Карина Ибрагимова (Каз) и Ю Тинг Лин (Тай), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Карина Ибрагимова (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Карина Ибрагимова (Каз) — Ю Тинг Лин (Тай) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ю Тинг Лин (Тай) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Карина Ибрагимова (Каз)

Хотя Карина Ибрагимова (Каз) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Карина Ибрагимова (Каз) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Карина Ибрагимова (Каз) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Карина Ибрагимова (Каз) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Карина Ибрагимова (Каз) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ю Тинг Лин (Тай)

В данный момент Ю Тинг Лин (Тай) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ю Тинг Лин (Тай) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ю Тинг Лин (Тай) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ю Тинг Лин (Тай) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Карина Ибрагимова (Каз) — Ю Тинг Лин (Тай). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23-го марта 2023 года

Так как Карина Ибрагимова (Каз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ю Тинг Лин (Тай).

Статистика и личные встречи

В этом бою Карина Ибрагимова (Каз) является очевидным фаворитом, ведь Ю Тинг Лин (Тай) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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