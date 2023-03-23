Прогноз на бой Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Диана Пятак (Рос) 23.03.2023

«Хадиджа Эль-Марди (Мар)» – «Диана Пятак (Рос)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23 марта должен состояться бой Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Диана Пятак (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:16 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 23 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Диана Пятак (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 18:16, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Диана Пятак (Рос):

победа Хадиджа Эль-Марди (Мар) – 0, ничья – 0, победа Диана Пятак (Рос) – 0

Прогноз на матч Хадиджа Эль-Марди (Мар) – Диана Пятак (Рос) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23 марта :

Букмекерские конторы на бой Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Диана Пятак (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Хадиджа Эль-Марди (Мар) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хадиджа Эль-Марди (Мар) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хадиджа Эль-Марди (Мар) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хадиджа Эль-Марди (Мар) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хадиджа Эль-Марди (Мар) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хадиджа Эль-Марди (Мар) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хадиджа Эль-Марди (Мар) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Диана Пятак (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Диана Пятак (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Диана Пятак (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Диана Пятак (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Диана Пятак (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хадиджа Эль-Марди (Мар) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хадиджа Эль-Марди (Мар) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хадиджа Эль-Марди (Мар) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Диана Пятак (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Диана Пятак (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Диана Пятак (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Диана Пятак (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Диана Пятак (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Диана Пятак (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Диана Пятак (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хадиджа Эль-Марди (Мар) – Диана Пятак (Рос) 23.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Диана Пятак (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хадиджа Эль-Марди (Мар)

Так как Хадиджа Эль-Марди (Мар) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Хадиджа Эль-Марди (Мар) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Хадиджа Эль-Марди (Мар) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Хадиджа Эль-Марди (Мар) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Диана Пятак (Рос)

Последний раз Диана Пятак (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Диана Пятак (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Диана Пятак (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Диана Пятак (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Диана Пятак (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Диана Пятак (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Диана Пятак (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23 марта

Спортивные эксперты считают, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) сейчас намного сильнее, чем Диана Пятак (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Диана Пятак (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) выиграет бой.

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