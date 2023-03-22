Прогноз на бой Анхель Луис Круз (П-Рик) — Марсело Рохо (Арг) 25.03.2023

«Анхель Луис Круз (П-Рик)» – «Марсело Рохо (Арг)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Анхель Луис Круз (П-Рик) — Марсело Рохо (Арг). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Анхель Луис Круз (П-Рик) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Анхель Луис Круз (П-Рик) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Марсело Рохо (Арг), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анхель Луис Круз (П-Рик) — Марсело Рохо (Арг):

победа Анхель Луис Круз (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Марсело Рохо (Арг) – 0

Прогноз на матч Анхель Луис Круз (П-Рик) – Марсело Рохо (Арг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Анхель Луис Круз (П-Рик) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Марсело Рохо (Арг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Анхель Луис Круз (П-Рик) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Анхель Луис Круз (П-Рик) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Анхель Луис Круз (П-Рик) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Анхель Луис Круз (П-Рик) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Анхель Луис Круз (П-Рик) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Марсело Рохо (Арг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марсело Рохо (Арг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марсело Рохо (Арг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марсело Рохо (Арг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марсело Рохо (Арг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Анхель Луис Круз (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Анхель Луис Круз (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Анхель Луис Круз (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Анхель Луис Круз (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Анхель Луис Круз (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Анхель Луис Круз (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Марсело Рохо (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марсело Рохо (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марсело Рохо (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марсело Рохо (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марсело Рохо (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марсело Рохо (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Анхель Луис Круз (П-Рик) – Марсело Рохо (Арг) 25.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Анхель Луис Круз (П-Рик) и Марсело Рохо (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Анхель Луис Круз (П-Рик) и Марсело Рохо (Арг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Анхель Луис Круз (П-Рик) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Марсело Рохо (Арг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Анхель Луис Круз (П-Рик) легко справится с таким соперником, как Марсело Рохо (Арг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Анхель Луис Круз (П-Рик) и Марсело Рохо (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Марсело Рохо (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Анхель Луис Круз (П-Рик)

Хотя Анхель Луис Круз (П-Рик) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Анхель Луис Круз (П-Рик) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Анхель Луис Круз (П-Рик) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Анхель Луис Круз (П-Рик) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Анхель Луис Круз (П-Рик) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Марсело Рохо (Арг)

В данный момент Марсело Рохо (Арг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Марсело Рохо (Арг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Марсело Рохо (Арг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Марсело Рохо (Арг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Анхель Луис Круз (П-Рик) — Марсело Рохо (Арг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 марта

Несмотря на то, что Анхель Луис Круз (П-Рик) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Марсело Рохо (Арг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Анхель Луис Круз (П-Рик) сейчас находится на пике формы, так что Марсело Рохо (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Анхель Луис Круз (П-Рик).

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