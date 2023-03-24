Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.03.23)

Прогноз Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ (24 марта), ставки и коэффициенты

Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ (24-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

24-го марта 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик примет соперника по национальному первенству Истанбул БСБ.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Нет Дегерлеме Мави Бирлик – Истанбул БСБ запланирован только на 24-го марта 2023 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 16:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ назначен на 24-го марта 2023 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 16:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Нет Дегерлеме Мави Бирлик

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Нет Дегерлеме Мави Бирлик придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Истанбул БСБ

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Истанбул БСБ на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Истанбул БСБ пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Истанбул БСБ и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ, несмотря на то, что он должен пройти только 24-го марта 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.03.23)

Нет Дегерлеме Мави Бирлик

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нет Дегерлеме Мави Бирлик сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нет Дегерлеме Мави Бирлик бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Истанбул БСБ

Два года назад баскетбольный клуб Истанбул БСБ доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Истанбул БСБ играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го марта 2023 года сыграет матч против БК Истанбул БСБ. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нет Дегерлеме Мави Бирлик также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нет Дегерлеме Мави Бирлик играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нет Дегерлеме Мави Бирлик сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Истанбул БСБ входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Истанбул БСБ не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нет Дегерлеме Мави Бирлик — Истанбул БСБ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Нет Дегерлеме Мави Бирлик лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нет Дегерлеме Мави Бирлик гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нет Дегерлеме Мави Бирлик все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Истанбул БСБ испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Истанбул БСБ хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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