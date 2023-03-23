Прогноз на бой Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум) 25 марта

«Абделла Эр-Рами (Исп)» – «Мадалин Пирвулеску (Рум)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум) на 25-го марта 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Абделла Эр-Рами (Исп) и Мадалин Пирвулеску (Рум) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:20.

До 25-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум). Это будет продолжаться вплоть до 19:20 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум):

победа Абделла Эр-Рами (Исп) – 1.19, ничья – 33, победа Мадалин Пирвулеску (Рум) – 4.26

Прогноз на матч Абделла Эр-Рами (Исп) – Мадалин Пирвулеску (Рум) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го марта 2023 года :

По коэффициенту 1.19 ставить на то, что выиграет Абделла Эр-Рами (Исп) не очень выгодно, а вот Мадалин Пирвулеску (Рум) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.26.

История личных встреч

В профессиональной карьере Абделла Эр-Рами (Исп) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Абделла Эр-Рами (Исп) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Абделла Эр-Рами (Исп) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Абделла Эр-Рами (Исп) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Абделла Эр-Рами (Исп) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Абделла Эр-Рами (Исп) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Мадалин Пирвулеску (Рум) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мадалин Пирвулеску (Рум) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мадалин Пирвулеску (Рум) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мадалин Пирвулеску (Рум) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мадалин Пирвулеску (Рум) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Абделла Эр-Рами (Исп) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Абделла Эр-Рами (Исп) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Абделла Эр-Рами (Исп) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Абделла Эр-Рами (Исп) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Абделла Эр-Рами (Исп) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Мадалин Пирвулеску (Рум) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мадалин Пирвулеску (Рум) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мадалин Пирвулеску (Рум) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мадалин Пирвулеску (Рум) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мадалин Пирвулеску (Рум) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Абделла Эр-Рами (Исп) – Мадалин Пирвулеску (Рум) 25.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Абделла Эр-Рами (Исп) и Мадалин Пирвулеску (Рум). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абделла Эр-Рами (Исп) и Мадалин Пирвулеску (Рум). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абделла Эр-Рами (Исп) и Мадалин Пирвулеску (Рум) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абделла Эр-Рами (Исп) и Мадалин Пирвулеску (Рум) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Абделла Эр-Рами (Исп) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мадалин Пирвулеску (Рум), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Абделла Эр-Рами (Исп)

Так как Абделла Эр-Рами (Исп) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Абделла Эр-Рами (Исп) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Абделла Эр-Рами (Исп) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Абделла Эр-Рами (Исп) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мадалин Пирвулеску (Рум)

В своей карьере Мадалин Пирвулеску (Рум) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Мадалин Пирвулеску (Рум) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Мадалин Пирвулеску (Рум) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Мадалин Пирвулеску (Рум) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го марта 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Абделла Эр-Рами (Исп) — Мадалин Пирвулеску (Рум) собираются ставить на то, что сильнее будет Абделла Эр-Рами (Исп), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Абделла Эр-Рами (Исп) будет намного сильнее, чем Мадалин Пирвулеску (Рум), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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