Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.03.23)

Прогноз Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен) (25 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен) 25-го марта

25-го марта в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) примет соперника по национальному первенству Канберра Нэшнлз (жен).



25-го марта снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Ньюкасл Фэлконс (жен) – Канберра Нэшнлз (жен), который начнется в 09:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Ньюкасл Фэлконс (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен):

В 09:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен). Матч назначен на 25-го марта, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Ньюкасл Фэлконс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Ньюкасл Фэлконс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Ньюкасл Фэлконс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Канберра Нэшнлз (жен)

В составе баскетбольного клуба Канберра Нэшнлз (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Канберра Нэшнлз (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 25-го марта. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.03.23)

Ньюкасл Фэлконс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Ньюкасл Фэлконс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Канберра Нэшнлз (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 25-го марта, и в его рамках состоится поединок Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Ньюкасл Фэлконс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Канберра Нэшнлз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ньюкасл Фэлконс (жен) — Канберра Нэшнлз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Ньюкасл Фэлконс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Ньюкасл Фэлконс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Канберра Нэшнлз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Канберра Нэшнлз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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