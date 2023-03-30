Прогноз на бой Макото Такахаши (Япо) — Дайчи Китаката (Япо) 01 апреля

«Макото Такахаши (Япо)» – «Дайчи Китаката (Япо)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Макото Такахаши (Япо) проведет 01-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дайчи Китаката (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Макото Такахаши (Япо) — Дайчи Китаката (Япо) пройдет 01-го апреля, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Макото Такахаши (Япо) имеет две победы нокаутом, а Дайчи Китаката (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Макото Такахаши (Япо) — Дайчи Китаката (Япо):

победа Макото Такахаши (Япо) – 0, ничья – 0, победа Дайчи Китаката (Япо) – 0

Прогноз на матч Макото Такахаши (Япо) – Дайчи Китаката (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Макото Такахаши (Япо) — Дайчи Китаката (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Макото Такахаши (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Макото Такахаши (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Макото Такахаши (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Макото Такахаши (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Макото Такахаши (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Макото Такахаши (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Макото Такахаши (Япо) может и не устоять на ногах.

Дайчи Китаката (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дайчи Китаката (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дайчи Китаката (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дайчи Китаката (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Дайчи Китаката (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Макото Такахаши (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Макото Такахаши (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Макото Такахаши (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Макото Такахаши (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Дайчи Китаката (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дайчи Китаката (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дайчи Китаката (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дайчи Китаката (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дайчи Китаката (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Макото Такахаши (Япо) – Дайчи Китаката (Япо) 01.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Макото Такахаши (Япо) и Дайчи Китаката (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Макото Такахаши (Япо) и Дайчи Китаката (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Макото Такахаши (Япо) и Дайчи Китаката (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Макото Такахаши (Япо) легко справится с таким соперником, как Дайчи Китаката (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Макото Такахаши (Япо) — Дайчи Китаката (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дайчи Китаката (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Макото Такахаши (Япо)

Макото Такахаши (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Макото Такахаши (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Макото Такахаши (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Макото Такахаши (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Макото Такахаши (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Дайчи Китаката (Япо)

Никаких высот Дайчи Китаката (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Дайчи Китаката (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Дайчи Китаката (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Дайчи Китаката (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Макото Такахаши (Япо) — Дайчи Китаката (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го апреля

В настоящее время Макото Такахаши (Япо) и Дайчи Китаката (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Макото Такахаши (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Макото Такахаши (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Дайчи Китаката (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Макото Такахаши (Япо).

http://rockaluga.ru/cat2-904427-prognoz-na-match-argentinos-huniors-godoy-kruz-ot-eksperta-31-03-23/