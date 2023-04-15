Прогноз на бой Джорик Монтагнак (Фра) — Ян Готтвальд (Чех) 15 апреля

«Джорик Монтагнак (Фра)» – «Ян Готтвальд (Чех)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15 апреля состоится интересный поединок Джорик Монтагнак (Фра) — Ян Готтвальд (Чех), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джорик Монтагнак (Фра) — Ян Готтвальд (Чех) пройдет 15 апреля, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джорик Монтагнак (Фра) имеет две победы нокаутом, а Ян Готтвальд (Чех) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джорик Монтагнак (Фра) — Ян Готтвальд (Чех):

победа Джорик Монтагнак (Фра) – 0, ничья – 0, победа Ян Готтвальд (Чех) – 0

Прогноз на матч Джорик Монтагнак (Фра) – Ян Готтвальд (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15 апреля :

Так как Джорик Монтагнак (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ян Готтвальд (Чех) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джорик Монтагнак (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джорик Монтагнак (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джорик Монтагнак (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джорик Монтагнак (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джорик Монтагнак (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джорик Монтагнак (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ян Готтвальд (Чех) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ян Готтвальд (Чех) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ян Готтвальд (Чех), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ян Готтвальд (Чех) должен быть в хорошей физической форме. Ян Готтвальд (Чех) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джорик Монтагнак (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джорик Монтагнак (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джорик Монтагнак (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джорик Монтагнак (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джорик Монтагнак (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джорик Монтагнак (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Ян Готтвальд (Чех) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ян Готтвальд (Чех) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ян Готтвальд (Чех) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ян Готтвальд (Чех) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ян Готтвальд (Чех) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джорик Монтагнак (Фра) – Ян Готтвальд (Чех) 15.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джорик Монтагнак (Фра) и Ян Готтвальд (Чех) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джорик Монтагнак (Фра) и Ян Готтвальд (Чех). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джорик Монтагнак (Фра) и Ян Готтвальд (Чех) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джорик Монтагнак (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ян Готтвальд (Чех) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джорик Монтагнак (Фра) легко справится с таким соперником, как Ян Готтвальд (Чех). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джорик Монтагнак (Фра) и Ян Готтвальд (Чех), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ян Готтвальд (Чех) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джорик Монтагнак (Фра)

Как бы Джорик Монтагнак (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джорик Монтагнак (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джорик Монтагнак (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джорик Монтагнак (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джорик Монтагнак (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Ян Готтвальд (Чех)

Сейчас Ян Готтвальд (Чех) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ян Готтвальд (Чех) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ян Готтвальд (Чех) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ян Готтвальд (Чех) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ян Готтвальд (Чех) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джорик Монтагнак (Фра) — Ян Готтвальд (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15 апреля

Спортивные эксперты считают, что Джорик Монтагнак (Фра) сейчас намного сильнее, чем Ян Готтвальд (Чех), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джорик Монтагнак (Фра) и Ян Готтвальд (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джорик Монтагнак (Фра) выиграет бой.