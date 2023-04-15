Прогноз на бой Ондре Рашка (Чех) — Джейми Кордеро (Гер) 15.04.2023

«Ондре Рашка (Чех)» – «Джейми Кордеро (Гер)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15.04.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ондре Рашка (Чех) — Джейми Кордеро (Гер). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ондре Рашка (Чех) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Ондре Рашка (Чех) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15.04.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джейми Кордеро (Гер), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ондре Рашка (Чех) — Джейми Кордеро (Гер):

победа Ондре Рашка (Чех) – 0, ничья – 0, победа Джейми Кордеро (Гер) – 0

Прогноз на матч Ондре Рашка (Чех) – Джейми Кордеро (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.04.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Ондре Рашка (Чех) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джейми Кордеро (Гер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ондре Рашка (Чех) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ондре Рашка (Чех) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ондре Рашка (Чех) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ондре Рашка (Чех) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ондре Рашка (Чех) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джейми Кордеро (Гер) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джейми Кордеро (Гер) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джейми Кордеро (Гер), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джейми Кордеро (Гер) должен быть в хорошей физической форме. Джейми Кордеро (Гер) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Ондре Рашка (Чех) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ондре Рашка (Чех) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ондре Рашка (Чех) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ондре Рашка (Чех) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ондре Рашка (Чех) валится с ног. К тому же, Ондре Рашка (Чех) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ондре Рашка (Чех) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джейми Кордеро (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джейми Кордеро (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джейми Кордеро (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джейми Кордеро (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джейми Кордеро (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ондре Рашка (Чех) – Джейми Кордеро (Гер) 15.04.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ондре Рашка (Чех) и Джейми Кордеро (Гер), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ондре Рашка (Чех) и Джейми Кордеро (Гер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ондре Рашка (Чех) и Джейми Кордеро (Гер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ондре Рашка (Чех) и Джейми Кордеро (Гер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Ондре Рашка (Чех) — Джейми Кордеро (Гер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Ондре Рашка (Чех) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ондре Рашка (Чех) и Джейми Кордеро (Гер), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джейми Кордеро (Гер) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ондре Рашка (Чех)

Так как Ондре Рашка (Чех) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ондре Рашка (Чех) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ондре Рашка (Чех) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ондре Рашка (Чех) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джейми Кордеро (Гер)

На данный момент Джейми Кордеро (Гер) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джейми Кордеро (Гер) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джейми Кордеро (Гер) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джейми Кордеро (Гер) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джейми Кордеро (Гер) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ондре Рашка (Чех) — Джейми Кордеро (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.04.2023

Спортивные эксперты считают, что Ондре Рашка (Чех) сейчас намного сильнее, чем Джейми Кордеро (Гер), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ондре Рашка (Чех) является очевидным фаворитом, ведь Джейми Кордеро (Гер) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.