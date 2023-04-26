Прогноз Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок (27 апреля), ставки и коэффициенты

Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок. Прогноз, ставки на матч (27.04.23)

27-го апреля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бэйлдон/Стивенсон , а противостоять в этом поединке будет Аддисон/Коок.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27-го апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 08:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бэйлдон/Стивенсон, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27-го апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 08:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Аддисон/Коок, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Аддисон/Коок выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бэйлдон/Стивенсон

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бэйлдон/Стивенсон продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бэйлдон/Стивенсон в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бэйлдон/Стивенсон сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бэйлдон/Стивенсон немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Аддисон/Коок

На этом турнире Аддисон/Коок играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Аддисон/Коок все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Аддисон/Коок не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Аддисон/Коок уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Аддисон/Коок на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Аддисон/Коок пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок

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Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок (27-го апреля), ставки и коэффициенты

Бэйлдон/Стивенсон

Бэйлдон/Стивенсон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бэйлдон/Стивенсон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бэйлдон/Стивенсон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бэйлдон/Стивенсон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бэйлдон/Стивенсон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Аддисон/Коок

На этом турнире Аддисон/Коок играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аддисон/Коок какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аддисон/Коок уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аддисон/Коок много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аддисон/Коок сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аддисон/Коок не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бэйлдон/Стивенсон и Аддисон/Коок, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бэйлдон/Стивенсон и Аддисон/Коок играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бэйлдон/Стивенсон, и Аддисон/Коок неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бэйлдон/Стивенсон и Аддисон/Коок, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бэйлдон/Стивенсон и Аддисон/Коок уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бэйлдон/Стивенсон — Аддисон/Коок. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бэйлдон/Стивенсон и Аддисон/Коок. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бэйлдон/Стивенсон и для Аддисон/Коок, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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