Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (27 апреля), ставки и коэффициенты

Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (27-го апреля), ставки и коэффициенты

27-го апреля в 19:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Абоян/Деллиен Веласко , а противостоять в этом поединке будет Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



Абоян/Деллиен Веласко считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова 27-го апреля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:05 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го апреля откроет его противостояние Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:05 по МСК, то есть до начала игры. Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова может гордиться семью победами, а вот Абоян/Деллиен Веласко имеет только пять выигранных встреч.

Абоян/Деллиен Веласко

В этом сезоне Абоян/Деллиен Веласко показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Абоян/Деллиен Веласко играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Абоян/Деллиен Веласко умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Абоян/Деллиен Веласко и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Абоян/Деллиен Веласко будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Абоян/Деллиен Веласко чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова 27-го апреля

Абоян/Деллиен Веласко

Абоян/Деллиен Веласко не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Абоян/Деллиен Веласко любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Абоян/Деллиен Веласко умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Абоян/Деллиен Веласко не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Абоян/Деллиен Веласко умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

На этом турнире Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Абоян/Деллиен Веласко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Абоян/Деллиен Веласко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Абоян/Деллиен Веласко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абоян/Деллиен Веласко — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Абоян/Деллиен Веласко и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Абоян/Деллиен Веласко, и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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