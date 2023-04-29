Прогноз на бой Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо) 29-го апреля 2023 года

«Кадзума Курамото (Япо)» – «Синобу Ота (Япо)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо) на 29 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кадзума Курамото (Япо) и Синобу Ота (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 08:00.

Сейчас Кадзума Курамото (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29 апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Синобу Ота (Япо), так что вряд ли в 08:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо):

победа Кадзума Курамото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Синобу Ота (Япо) – 0

Прогноз на матч Кадзума Курамото (Япо) – Синобу Ота (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 апреля :

Букмекерские конторы на бой Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кадзума Курамото (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кадзума Курамото (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кадзума Курамото (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кадзума Курамото (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кадзума Курамото (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Синобу Ота (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Синобу Ота (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Синобу Ота (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Синобу Ота (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Синобу Ота (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Кадзума Курамото (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кадзума Курамото (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кадзума Курамото (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кадзума Курамото (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кадзума Курамото (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кадзума Курамото (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Синобу Ота (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Синобу Ота (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Синобу Ота (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Синобу Ота (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Синобу Ота (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Синобу Ота (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Синобу Ота (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кадзума Курамото (Япо) – Синобу Ота (Япо) 29.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кадзума Курамото (Япо) и Синобу Ота (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кадзума Курамото (Япо) и Синобу Ота (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кадзума Курамото (Япо) и Синобу Ота (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кадзума Курамото (Япо) и Синобу Ота (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кадзума Курамото (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Синобу Ота (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кадзума Курамото (Япо)

В своей профессиональной карьере Кадзума Курамото (Япо) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Кадзума Курамото (Япо) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Кадзума Курамото (Япо) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Кадзума Курамото (Япо) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Кадзума Курамото (Япо) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Синобу Ота (Япо)

Сейчас Синобу Ота (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Синобу Ота (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Синобу Ота (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Синобу Ота (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Синобу Ота (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 апреля

Никто не сомневается, что Кадзума Курамото (Япо) намного сильнее, чем Синобу Ота (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Кадзума Курамото (Япо) — Синобу Ота (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кадзума Курамото (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat4-846829-simba-bhora-grin-fuel-prognoz-professionala-na-futbol-27-04-23/

http://evolvegame.ru/cat3-646273-prognoz-na-match-iset-zhen-ural-senter-zhen-28-04-23/