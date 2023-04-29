Прогноз на бой Канна Асакура (Япо) — Меи Ямагути (Япо) 29.04.2023

«Канна Асакура (Япо)» – «Меи Ямагути (Япо)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Канна Асакура (Япо) — Меи Ямагути (Япо) на 29 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 08:00.

В 08:00 по московскому времени Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Канна Асакура (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Канна Асакура (Япо) — Меи Ямагути (Япо):

победа Канна Асакура (Япо) – 0, ничья – 0, победа Меи Ямагути (Япо) – 0

Прогноз на матч Канна Асакура (Япо) – Меи Ямагути (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Канна Асакура (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Меи Ямагути (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Канна Асакура (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Канна Асакура (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Канна Асакура (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Канна Асакура (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Канна Асакура (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Канна Асакура (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Меи Ямагути (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Меи Ямагути (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Меи Ямагути (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Меи Ямагути (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Меи Ямагути (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Канна Асакура (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Канна Асакура (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Канна Асакура (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Канна Асакура (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Канна Асакура (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Канна Асакура (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Меи Ямагути (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Меи Ямагути (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Меи Ямагути (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Меи Ямагути (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Меи Ямагути (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Меи Ямагути (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Канна Асакура (Япо) – Меи Ямагути (Япо) 29.04.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Канна Асакура (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Меи Ямагути (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Канна Асакура (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Меи Ямагути (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Канна Асакура (Япо).

Спортивные прогнозисты считают, что Канна Асакура (Япо) в данный момент сильнее, нежели Меи Ямагути (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Канна Асакура (Япо)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Канна Асакура (Япо) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Канна Асакура (Япо) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Канна Асакура (Япо) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Канна Асакура (Япо) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Меи Ямагути (Япо)

Меи Ямагути (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Меи Ямагути (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Меи Ямагути (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Меи Ямагути (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Меи Ямагути (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Канна Асакура (Япо) — Меи Ямагути (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 апреля

В настоящее время Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Канна Асакура (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Канна Асакура (Япо) и Меи Ямагути (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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