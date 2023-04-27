Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли (28-го апреля), ставки и коэффициенты

Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли (28-го апреля), ставки и коэффициенты

28-го апреля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аугусту душ Сантуш/Тосетто , а противостоять в этом поединке будет Коуто Лурейро/Ронкаделли.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 28-го апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Аугусту душ Сантуш/Тосетто, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28-го апреля встречаются Аугусту душ Сантуш/Тосетто и Коуто Лурейро/Ронкаделли. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Аугусту душ Сантуш/Тосетто является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Аугусту душ Сантуш/Тосетто

Этот турнир Аугусту душ Сантуш/Тосетто проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Аугусту душ Сантуш/Тосетто может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Аугусту душ Сантуш/Тосетто однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Аугусту душ Сантуш/Тосетто имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Аугусту душ Сантуш/Тосетто левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Аугусту душ Сантуш/Тосетто хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Коуто Лурейро/Ронкаделли

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Коуто Лурейро/Ронкаделлив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Коуто Лурейро/Ронкаделли играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Коуто Лурейро/Ронкаделли держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Коуто Лурейро/Ронкаделли демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Коуто Лурейро/Ронкаделли находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Аугусту душ Сантуш/Тосетто и Коуто Лурейро/Ронкаделли. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли 28-го апреля

Аугусту душ Сантуш/Тосетто

На данный момент Аугусту душ Сантуш/Тосетто занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Аугусту душ Сантуш/Тосетто снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Аугусту душ Сантуш/Тосетто не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Аугусту душ Сантуш/Тосетто не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Коуто Лурейро/Ронкаделли

На этом турнире Коуто Лурейро/Ронкаделли играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Коуто Лурейро/Ронкаделли какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Коуто Лурейро/Ронкаделли уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Коуто Лурейро/Ронкаделли много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Коуто Лурейро/Ронкаделли сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Коуто Лурейро/Ронкаделли не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Аугусту душ Сантуш/Тосетто и Коуто Лурейро/Ронкаделли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Аугусту душ Сантуш/Тосетто и Коуто Лурейро/Ронкаделли из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Коуто Лурейро/Ронкаделли относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Коуто Лурейро/Ронкаделли проводит второй или третий матч. А вот Аугусту душ Сантуш/Тосетто как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Аугусту душ Сантуш/Тосетто, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Аугусту душ Сантуш/Тосетто без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Аугусту душ Сантуш/Тосетто вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аугусту душ Сантуш/Тосетто — Коуто Лурейро/Ронкаделли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Аугусту душ Сантуш/Тосетто и Коуто Лурейро/Ронкаделли, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-646339-prognoz-na-match-badosa-hibertmattek-sends-fruhvirtovafruhvirtova-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-28-04-2/